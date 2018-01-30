Ученые предрекли гибель Земли после столкновения со звездой и слияния галактик

На днях в СМИ появилась информация о том, что к Земле направляется окутанное огнем небесное тело. Специалисты не исключили, что падение данного объекта на поверхность планеты может спровоцировать масштабные природные катаклизмы. «Аргументы недели» вспомнили, какими космическими катастрофами ученые пугали человечество ранее.

Высокоэнергетическая вспышка на Солнце

Солнце – источник всего живого на Земле. Однако стоит звезде увеличить дозу выбрасываемой ею в космос энергии, и планета превратится в пустыню.









Как известно, время от времени на светиле происходят вспышки, которые приводят к магнитным бурям на Земле. Часть специалистов опасается, что в будущем мощность этих взрывов значительно возрастет. Если данный прогноз сбудется, человечество ждет неминуемая гибель.

Падение астероида

За последние годы астрономы открыли большое количество астероидов, представляющих потенциальную опасность для нашей планеты. Современная техника позволяет заблаговременно предупредить о приближении этих объектов к Земле.

Но предотвратить столкновение небесного тела с астероидом люди пока не могут. Это значит, что падение крупного «космического камня» будет иметь катастрофические последствия.

Из публикаций СМИ следует, что на звание «убийцы человечества» претендует сразу несколько астероидов. Одному из них дали название «Апофис». Существует вероятность, что объект упадет на Землю в 2036 году.

Столкновение со звездой

На расстоянии в 16 световых лет от Земли находится звезда HIP 85065. Ранее в научной литературе был опубликован прогноз, в котором говорится о том, что данное небесное тело столкнется с планетой через 240 тысяч лет.









Такое предсказание астрономы сделали, изучив траекторию движения HIP 85065. По мнению ученых, даже если столкновения не произойдет, Земле все равно достанется. На пути звезды лежит облако Оорта. При прохождении через эту область HIP 85065 отбросит в Солнечную систему множество небесных тел, которые могут задеть нашу планету.

Слияние Млечного Пути и Андромеды

Если человечество выживет после «свидания» Земли и HIP 85065, у него есть все шансы погибнуть позже, когда в одно целое сольются Млечный Путь и Андромеда. Галактики постепенно движутся навстречу друг другу, их столкновение должно произойти через 3-4 млрд лет.

Одним из следствий этого комического события станет появление в Солнечной системе облаков межзвездной пыли и газа. Светило, оказавшись в таком облаке, начнет «поедать» его и стремительно набирать массу. В результате мощность солнечных вспышек многократно возрастет и реализуется сценарий гибели человечества, описанный выше.