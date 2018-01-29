Ученые считают, что человечество может уничтожить космическая пыль

Каждый год на нашей планете оседает около шестидесяти тонн космической пыли, которая, как отмечают ученые, может представлять собой довольно серьезную угрозу для человечества. Специалисты NASA дали возможность полюбоваться уникальным звездным скоплением

Вместе с мельчайшими частичками, утверждают специалисты, на Землю могут залететь органические вещества внеземного происхождения или даже инопланетные вирусы, которые способны причинить вред нашей флоре и фауне, сообщает ToDay News Ufa. Пыль способна перенести на себе чужеродные микроорганизмы, обладающие поразительными свойствами: одна бактерия смогла бы уничтожить все человечество за пару часов.

К счастью, на сегодняшний день биологи не нашли ни одной бактерии внеземного происхождения.