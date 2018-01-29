Ученые считают, что человечество может уничтожить космическая пыль
29 января 2018, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]
Каждый год на нашей планете оседает около шестидесяти тонн космической пыли, которая, как отмечают ученые, может представлять собой довольно серьезную угрозу для человечества.
Вместе с мельчайшими частичками, утверждают специалисты, на Землю могут залететь органические вещества внеземного происхождения или даже инопланетные вирусы, которые способны причинить вред нашей флоре и фауне, сообщает ToDay News Ufa. Пыль способна перенести на себе чужеродные микроорганизмы, обладающие поразительными свойствами: одна бактерия смогла бы уничтожить все человечество за пару часов.
К счастью, на сегодняшний день биологи не нашли ни одной бактерии внеземного происхождения.