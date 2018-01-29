Ученые: полностью вымер еще один подвид животных

Американские специалисты сделали неутешительное заявление. Согласно последней информации, на нашей планете стало еще меньше подвидов животных, поскольку совсем недавно один из них полностью вымер.

Речь идет о восточной пуме, особь которой в последний раз была замечена еще в 30-х годах прошлого века. С тех пор люди ни разу не видели представителей данного подвида, передает "Свободная пресса".

Известно, что ранее эти хищники семейства кошачьих жили практически во всех восточных американских штатах, однако на днях было решено исключить восточную пуму из списка диких животных, которые находятся под угрозой исчезновения, и признать ее вымершей, отмечает портал Lenta.ru.