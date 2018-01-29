К Земле приближается огненный объект, способный вызвать сильнейшие землетрясения

В СМИ появилась информация о небесном теле, окутанном огнем, которое направляется к Земле. Специалисты из США не исключают, что данный объект может вызвать землетрясения в европейской части планеты.

Предполагается, что огненный шар упадет на Землю уже совсем скоро – буквально через пару дней. Эксперты отмечают, что внешний вид небесного тела очень напоминает метеорит, однако издалека его можно также принять за комету, передает портал Anonsens.

Ученые утверждают, что по размерам объект почти в четыре раза превышает Детройтский метеорит. Уточняется, что сегодня могут появиться новые данные о пугающем шаре.