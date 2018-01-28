Специалисты NASA дали возможность полюбоваться уникальным звездным скоплением

NASA опубликовало фотографию звездного скопления NGC 3201, сделанную с помощью орбитального телескопа Hubble. Оно находится на расстоянии в 16 000 световых лет от Земли по курсу к южному созвездию Парус.

Звездное скопление NGC 3201 обладает странными свойствами, которые делают это космическое явление уникальным среди 150 таких же скоплений в Млечном Пути. В частности, оно обладает очень высокой скоростью движения по ретроградной орбите относительно Солнца.

Происхождение и роль шаровых скоплений до сих пор ученым неизвестны.