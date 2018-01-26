Наука и невежество: почему быть безграмотным стало модно

Наука – не двигатель прогресса или создатель инноваций, не способ заработка. Наука создана для формирования мыслей, фундаментальных принципов и точечных знаний, которые помогают просвещать и продвигать вперед многие сферы нашей жизни. Современная проблема полной безграмотности и невежества в сферах науки и образования крайне беспокоит участников Зиновьевского клуба, чье заседание прошло в МИА «Россия сегодня».

Говоря о науке, сейчас можно поднять целый букет невообразимых проблем, которые стоят перед нашим обществом стеной, при этом заслуги и достижения, о которых говорят власти, совершенно не заметны на практике, либо их значение ничтожно. Сейчас стоит задача: поднять авторитет современной науки и повысить качество образования, но возможно ли это при таком наплевательском отношении к себе, обществу или окружающему миру?

Когда думаешь о современной российской науке, рассуждает сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева, то невольно вспоминаются 90-е годы, то время, кода все рухнуло, и начался процесс разрушения страны, когда мы стали пятиться назад, кланяться и извиняться, посыпая голову пеплом. Если упоминаются вежливые жесты со стороны современных представителей науки, то невольно можно ужаснуться. Благие помыслы зачастую заканчиваются жестоким и хамским вмешательством. При этом именно в это время науку перестали финансировать, от нее отказалось государство, а самих учёных стали считать странными людьми, сравнивая с маргиналами.

В связи с этим неизбежно сравнение с Советским Союзом, когда советские проекты были амбициозны и безумны, но реализуемы и интересны, когда достигались невообразимые высоты науки во всевозможных областях, происходил расцвет великого образования и просвещения. Задача по ликвидации безграмотности населения, поставленная в конце 20-х годов разрешилась за короткое время. Именно в середине 20 века произошел духовный и научный подъем страны, когда каждый понимал свою ответственность перед собой, обществом и будущим в целом.

Возвращаясь к современным реалиям, говорит кандидат филологических наук, Павел Фокин, невозможно не упомянуть факт того, что после развала науки в 90-е годы и проникновения отношения невежества, наплевательства и уменьшения авторитета ученых, возникла благодатная почва для создания коммерческих фирм, образований, бизнеса для коммерциализации всего того, что могло бы принести деньги.

Сейчас очень популярен интернет и каждый, кто хочет высказать свое мнение, пытается взять на себя роль какого-то знающего человека, при этом, не задумываясь об ответственности за то, что говорит или преподносит зрителю в интернете. Погоня за рейтингами, лайками, каким-то уровнем, стала чуть ли не главной идеей современного мира. Вследствие этого растет и популярность псевдонауки, неких популярных журналов, чьи тиражи только увеличиваются, в свою очередь роль настоящих научных изданий уменьшается, и тиражи сокращаются, либо издания полностью закрываются.

Сейчас принято считать, что школа не должна воспитывать, университеты не должны обучать грамотных специалистов, при этом все от всего стали открещиваться и отказываться. Это и стало фактором появления таких личностей как Pussy Riot, печально известной Варвары Карауловой. После этого стали говорить о теологии, о религиозном образовании, стали внедрять в школах и институтах занятия по религии. Но это лишь навязывание, и при его помощи невозможно получить пользу, лишь только вред. Зачастую такие действия лишь порождают еще большее двоедушие, безразличие и цинизм.

Постепенно отказ от цельного образования приводит к появлению заочных, дистанционных и других форм обучения, где решающую роль играют деньги. В огромном количестве появляются люди, которые идут на магистратуру, не имея профильного образования, считая что это модно, при это количество корочек или дипломов стало показателем какого то непонятного индекса успешности, хотя реальных знаний или работы это не приносит, лишь только общественный статус. Люди не хотят науки, не хотят хорошего и правильного образования, ведь согласно многочисленным опросам и статистическим данным, людям нужно лишь развлечение, хороший отдых, много денег и никаких забот, что совершенно деградирует современное общество.

На Зиновьемском клубе особо отметили, что в последние годы в России постоянно внедряются различные формы образования и система находится в состоянии поиска. Тем не менее попытки внести изменения пока не решают проблемы современного образования и науки, а только лишь меняют их характер. Если говорить о задачах, которые стоят перед государством в этом направлении, то отмечается нехватка финансирования и отсутствие ориентированности в научной и образовательной деятельности.