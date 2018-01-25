В космосе обнаружили спутник, который считался потерянным в течение 12 лет

Сегодня стало известно, что астроном-любитель Скотт Тилли сделал поразительное открытие. Мужчина на днях обнаружил в космосе спутник, связь с которым была потеряна целых двенадцать лет назад.

Речь идет об аппарате IMAGE, который эксперты давно считают утраченным. Тилли случайно заметил сигнал, исходивший от спутника, покинувшего Землю 25 марта 2000 года. Его задачами, в частности, было наблюдение за солнечными ветрами и полярным сиянием, передает Faktom.ru.

Согласно последней информации аппарат исправно работал в течение шести лет, однако в какой-то момент перестал выходить на связи с диспетчерами. Через некоторое время IMAGE признали космическим мусором.