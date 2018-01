Согласно последней информации, апокалипсис приблизился еще на полминуты. Ученые в четверг, 25 января, перевели стрелки условных часов Судного дня, вследствие чего они стали показывать 23.58.

Подчеркивается, что эти часы демонстрируют время, оставшееся до ядерной катастрофы, которая уничтожит нашу планету. Как сообщается в издании The Bulletin of the Atomic Scientists, весь последний год испытания ракет властями Северной Кореи и достижения других стран мира в военной сфере значительно приблизили глобальную катастрофу.

Напомним, что время до "конца света" начали отсчитывать в журнале еще в 47-м году прошлого века. Настолько близко к 00.00 они были лишь в 1953 году, когда состоялись испытания первой советской водородной бомбы на Семипалатинском полигоне.