Готовьтесь жить 300 лет

Теоретически человек должен жить 250-300 лет, для этого в организме заложены все необходимые ресурсы, считает руководитель центра "Здоровье и долголетие" Равиль Мирхайдаров, первым использовавший уникальный биоматериал "Аллоплант", изобретённый российским учёным Эрнстом Мулдашевым в конце прошлого века по итогам своих экспедиций в Тибет.



В качестве примера Мирхайдаров приводит наличие у каждого человеческого зуба по пять зачатков, подтверждённых гистологией. То есть при определённых условиях, в том числе использовании "Аллопланта", зуб может отрасти заново ещё несколько раз.



По словам врача, "Аллоплант" представляет собой конгломерат высушенных мембран клеток, лишённых генетической информации. Поэтому диапазон его применения достаточно широк.



Подробности перспектив применения "Аллопланта" Равиль Мирхайдаров рассказывает в интервью на канале Yuotube.



