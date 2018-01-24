Борьба за чистый воздух на планете может привести к гибели людей

Американские, британские, немецкие и норвежские ученые сделали поразительное открытие. Эксперты выяснили, что борьба за чистый воздух на нашей планете может в итоге стать причиной гибели землян.

Выяснилось, что очищение воздуха способно в разы ускорить процесс глобального потепления. Специалистам удалось смоделировать четыре предполагаемых сценария изменения климата на нашей планете после устранения сульфата и сажи.

Как сообщает издание Daily Mail, загрязняющие вещества в воздухе не дают части солнечной радиации проникать на Землю, а их удаление способно в значительной мере усилить парниковый эффект и в итоге привести к глобальному потеплению и возникновению стихийных бедствий.