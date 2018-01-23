Ученые рассказали, как выглядели жительницы Земли 8 тысячелетий назад

Американские ученые выяснили, как женщины выглядели восемь тысячелетий назад. Чтобы воссоздать облик представительниц прекрасного пола, экспертам пришлось воспользоваться современными технологиями.

Специалисты при помощи компьютера наложили на окаменелый череп, обнаруженный в пещере Теопетры, мышцы лица, а затем "обтянули" голову кожей, применяя эффект 3D, передает "Свободная пресса".

В результате ученые смогли увидеть молодую девушку, с тяжелыми надбровными дугами. Вероятно, примерно так и выглядело лицо женщины 8 тысяч лет назад. Как отмечает портал Innov.ru, планируется и дальше продолжать эту работу, в процессе которой эксперты намерены выявить другие особенности внешности древних жителей Земли.