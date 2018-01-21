Ученые создали дешевый одноразовый тест для проверки качества воды

Итогом исследования британских специалистов в Университете Бата стало создание уникального простого и дешевого одноразового теста, позволяющего проверить пригодность питьевой воды.

По словам ученых, их разработка может спасти тысячи африканских жизней. Изобретение представляет собой бумагу, похожую на лакмусовую, но вместо кислотности она указывает на наличие вредных примесей. На тестовую полоску нанесли несколько слоев графитовых электродов, а также электропроводящих бактерий. Такая химическая смесь способна проявлять реакцию, которая указывает на присутствие в воде пестицидов, токсинов и опасных металлов. Приобрести уникальный тест можно всего за 1,3 доллара.

О результатах работы британских ученых пишет Telegraph.