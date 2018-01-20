Ученые раскрыли шокирующие подробности о гриппе

Ученые провели ряд исследований и сделали поразительный вывод о гриппе. Согласно последним данным, вирус может передаваться не только посредством чихания, кашля или контакта с предметами быта.

Выяснилось, что заболеть гриппом можно даже если просто подышать одним воздухом с уже зараженным человеком. Как отметили специалисты Школы общественного здравоохранения при университете Мэриленда, в дыхательных пробах больных были обнаружены частицы вируса в таком же количестве, как, например, в мокроте, передает medikforum.ru

Новые данные о гриппе способны помочь оценить риски передачи данного заболевания в школах, общественном транспорте или офисах.