Ученые заявили, что микроволновки представляют собой угрозу для человечества

Ученые Манчестерского университета в своем исследовании сравнили количество углекислого газа, которые выпускают микроволновки, с углекислым газом, который попадает в атмосферу из-за автомобилей.

Выяснилось, что СВЧ-печи значительно увеличивают количество углекислого газа в воздухе, тем самым провоцируя глобальное потепление. При использовании микроволновок в Евросоюзе выбрасывается столько же углекислого газа, сколько от семи миллионов автомобилей.

Кроме того, микроволновки в ЕС потребляют приблизительно 9,4 тераватт (ТВт) электроэнергии каждый год. Это эквивалентно годовой электроэнергии, вырабатываемой тремя крупными газовыми электростанциями.

Эксперты настоятельно рекомендуют отключать микроволновые печи сразу после использования, чтобы электричество не использовалось на дополнительные функции, такие как электронные часы.

Наконец, отдельной проблемой оказывается утилизация. Дешевизна новой бытовой техники заставляет потребителей отказываться от ремонта, и все больше приборов оказывается на свалке из-за незначительных дефектов или просто «морального устаревания», сообщает Naked Science.