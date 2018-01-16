Обнародованы самые сенсационные находки ученых на территории России

Ученые обнаружили в Египте упавший на Землю космический камень, который нельзя отнести ни к метеоритам, ни к кометам. «Аргументы недели» вспомнили, какие находки, сделанные на территории России, ранее вызвали сенсацию в научном мире.

Берестяные грамоты

О том, что жители Древней Руси писали на бересте, специалисты узнали из летописей, найти эти артефакты долгое время не удавалась. Археологические поиски увенчались успехом только после Великой Отечественной войны. В 1951 году при раскопках в Великом Новгороде были обнаружены берестяные грамоты, большая часть которых представляет собой частные письма.









На сегодняшний момент общее число найденных учеными «посланий из прошлого» превысило тысячу. Берестяные грамоты – уникальный памятник письменности, их значение для изучения истории древнерусского государства трудно переоценить.

Лабиринты Беломорья

В первой половине XIX столетия на Соловецких островах, омываемых Белом морем, были обнаружены около трехсот лабиринтов, возраст которых составляет более четырех тысяч лет. Это выложенные из камня плоские спиралевидные фигуры диаметром от пяти до тридцати метров.









У других культур аналогов этих сооружений не встречается. Кто и зачем их построил, ученые не знают. Местные легенды говорят о том, что лабиринты указывают на вход в другую реальность.

Кровь мамонта

Самая свежая научная находка в этом списке датирована весной 2013 года. Тогда на островах Новосибирского архипелага нашли хорошо сохранившуюся во льдах тушу самки мамонта с незамерзшей кровью.









По состоянию зубов специалисты определили возраст животного - от 50 до 60 тысяч лет. Ученые, сделавшие это открытие, заявили, что оно дало надежду на клонирование мамонта. Оправдается ли надежда, станет известно в будущем.

Денисовский человек

В 2010 году выяснилось, что на территории современной России проживал тип человека, ранее неизвестный науке. Его нарекли «денисовцем» - по названию пещеры на Алтае, в которой были обнаружены останки.









В распоряжении исследователей оказались три огромных коренных зуба и фаланга пальца ног. Проанализировав ДНК, ученые определили, что останки принадлежат молодому мужчине, умершему 40 тысяч лет назад.

Также было установлено, что геном «денисовца» значительно отличается от нашего. Часть этих людей вымерла, другая часть смешалась с Homo sapiens в процессе эволюционного развития.