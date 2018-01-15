Археолог нашел в Туве курган царя скифов в идеальном состоянии

Настоящей сенсацией может стать находка, сделанная археологом из Швейцарии, который в Туве обнаружил курган скифского царя. Находка была сделана благодаря тщательному изучению спутниковых фото курганов в долине Уюк.

Это крупнейший из известных скифских курганов, его диаметр составляет около 140 метров. Гробница Туннуг-1 относится к переходу из бронзового в железный век, возраст находки — более трёх тысяч лет. По словам археолога Каспари, эта редкая для мировой науки находка поможет понять малоизученный период в истории человечества, когда появились первые кочевники, сообщает sib.fm. Археолог Джино Каспари надеется на большое количество артефактов, ценных для науки. Масштабные раскопки начнутся весной 2018 года.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили на дне озера в Мексике у подножия вулкана Истаксиуатль каменное святилище. Специалисты считают, что это модель Вселенной ацтеков.