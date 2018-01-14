Эксперты: потраченные США на изучение НЛО миллионы оправдают себя

За 5 последних лет изучения НЛО Соединенные Штаты израсходовали не менее $20 млн. Потраченные средства могут скоро окупить себя, так как даже незначительная часть полученной информации станет полезной для науки. СМИ: московские войска ПВО привели в боевую готовность из-за НЛО

По словам сотрудников Пентагона, с 2008 по 2013 год включительно в США проводились наиболее масштабные исследования в области НЛО, изучалась любая информация о неизвестных объектах, замеченных в небе.

Инициатором программы изучения Пентагоном случаев появления в воздушном пространстве Земли НЛО выступил Гарри Рейд. Он известен своей заинтересованностью космической темой. Именно ему удалось добиться финансирования данного проекта. На сегодняшний день неизвестно, данную программу закрыли или засекретили из-за положительных результатов в ходе её реализации.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин выразил недоумение в связи с секретностью проводимых исследований. "Может, это делают, чтобы мы не осознавали, что находимся на уровне муравьев", — сказал Жилин в эфире радио Sputnik.