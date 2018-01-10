Стивен Хокинг пообещал людям ад на Земле

Британский ученый Стивен Хокинг полагает, что в случае сохранения глобального потепления условия жизни на нашей планете станут невыносимыми, из-за сверхвысокой температуры Земля превратится в настоящий ад.

Физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг считает, что Земля повторит судьбу другой планеты Солнечной системы - Венеры, передает таблоид Daily Mail. Согласно исследованиям NASA, Венера, вторая ближайшая планета к Солнцу, была похожа на Землю 4 миллиарда лет назад. На Венере были вода, атмосфера, растительность, а температуры соответствовали нынешним земным, однако скопление парниковых газов в атмосфере планеты уничтожило моря и океаны и превратило Венеру в раскаленную планету.

При этом Хокинг упомянул о международных соглашениях, направленных на снижение уровня вредных выбросов. Физик обвинил президента США Дональда Трампа в подписании "смертного приговора" планете после выхода США из Парижского соглашения по климату.

Соглашение было подписано 12 декабря 2015 года в Париже. 195 участников того форума договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.