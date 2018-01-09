Ученые выяснили ключевые причины переедания
9 января 2018, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
Британские ученые объяснили, в чем заключаются основные причины переедания людей. Ответы на ключевые вопросы по данной теме смогла дать сотрудник университета Сассекса в Великобритании Дженни Моррис.
Специалист убеждена, что в первую очередь переедание связано с размером порции. Оказалось, что те, кто едят из маленьких тарелок наедаются так же, как те, кто употребляют значительно больше пищи из большой посуды, сообщается в издании The Conversation.
Кроме того, негативно сказываются на количестве съеденного просмотр телевизора и чтение. Такой же эффект имеет употребление алкоголя во время приема пищи, а также поведение тех, кто тоже сидит за столом.
Большие компании зачастую становятся причиной переедания, поскольку люди неосознанно начинают есть так же, как их соседи, которые порой имеют весьма пагубные пищевые привычки.