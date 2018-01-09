Ученые выяснили ключевые причины переедания

Британские ученые объяснили, в чем заключаются основные причины переедания людей. Ответы на ключевые вопросы по данной теме смогла дать сотрудник университета Сассекса в Великобритании Дженни Моррис.

Специалист убеждена, что в первую очередь переедание связано с размером порции. Оказалось, что те, кто едят из маленьких тарелок наедаются так же, как те, кто употребляют значительно больше пищи из большой посуды, сообщается в издании The Conversation.

Также к обжорству подталкивает обилие различных блюд. Исследования показывают, что люди съедают примерно в четыре раза больше, если на столе имеется большое разнообразие.

Кроме того, негативно сказываются на количестве съеденного просмотр телевизора и чтение. Такой же эффект имеет употребление алкоголя во время приема пищи, а также поведение тех, кто тоже сидит за столом.

Большие компании зачастую становятся причиной переедания, поскольку люди неосознанно начинают есть так же, как их соседи, которые порой имеют весьма пагубные пищевые привычки.