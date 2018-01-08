Обнаружен путь в четвертое измерение

Специалисты из Университета штата Пенсильвания, США, сделали поразительное открытие. Согласно последней информации профессора Макаела Рехтсмана, эксперты наконец нашли вход в четвертое измерение.

Британец обнаружил окно в другое измерение

Физики в рамках своей работы создали особые двухмерные структуры, в одной из которых содержались ультрахолодные атомы, а в другой находились фотоны. Как утверждают ученые, в обоих случаях в ходе исследований удалось достичь результата, который напоминает квантовый эффект Холла.

Авторы работы подчеркивают, что трехмерные объекты в нашем мире отбрасывают двухмерные тени, благодаря которым мы можем воспринимать форму вышеуказанных предметов. Таким же образом можно и в реальной жизни рассматривать некоторые физические системы, имеющие четырехмерную природу, анализируя их тени в более низких измерениях, передает портал vistanews.ru. Уточняется также, что для обнаружения четвертого измерения специалистам пришлось применять лазеры и охлаждать атомы.