Археологи обнаружили на дне озера в Мексике у подножия вулкана Истаксиуатль каменное святилище. Специалисты считают, что это модель Вселенной ацтеков. Объект обнаружен на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря.

Интересно, что святилище сделано так, чтобы у стоящего на берегу озера было впечатление, что камни не находятся глубоко под водой, а плавают на поверхности, сообщает портал sciencealert.com.

Как рассказывают археологи, модель отображает ацтекские мифы о создании мира. Согласно им, в древности не было суши. Морское чудовище Сипактли жило в первобытном океане, а потом из его туловища боги сотворили небо и землю.

К какому времени можно отнести создание "модели Вселенной", предстоит еще выяснить.

Ранее сообщалось, что древние ацтеки уважали игру в мяч, правила которой нам, увы, неизвестны. Археологам удалось откопать руины ацтекского храма с площадкой для игры в мяч. Под древним стадионом лежали останки игроков.