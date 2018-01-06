Археологи на дне озера в Мексике нашли древнюю "модель" Вселенной
6 января 2018, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
Археологи обнаружили на дне озера в Мексике у подножия вулкана Истаксиуатль каменное святилище. Специалисты считают, что это модель Вселенной ацтеков. Объект обнаружен на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря.
Интересно, что святилище сделано так, чтобы у стоящего на берегу озера было впечатление, что камни не находятся глубоко под водой, а плавают на поверхности, сообщает портал sciencealert.com.
Как рассказывают археологи, модель отображает ацтекские мифы о создании мира. Согласно им, в древности не было суши. Морское чудовище Сипактли жило в первобытном океане, а потом из его туловища боги сотворили небо и землю.
К какому времени можно отнести создание "модели Вселенной", предстоит еще выяснить.
Ранее сообщалось, что древние ацтеки уважали игру в мяч, правила которой нам, увы, неизвестны. Археологам удалось откопать руины ацтекского храма с площадкой для игры в мяч. Под древним стадионом лежали останки игроков.