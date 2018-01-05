Врачи нашли способ омолодить лицо без дорогой косметики

Американские дерматологи пришли к выводу, что омолодить лицо можно без дорогостоящих косметических средств и услуг пластических хирургов. Для этого достаточно регулярно заниматься мимической гимнастикой.

Свое заявление сотрудники Северо-Западного университета подкрепили результатами исследования, в котором приняли участие шестнадцать женщин. В течение нескольких месяцев они ежедневно выполняли комплекс упражнений, разработанный специалистами. Большинству представительниц слабого пола удалось добиться заметных положительных изменений, пишет JAMA Dermatology.

Ранее сообщалось, что ученые NASA разработали мазь от старости. Данное лекарственное средство способно восстанавливать поврежденные клетки.