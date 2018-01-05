Раскрыто разрушительное воздействие алкоголя на ДНК человека
5 января 2018, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]
Алкоголь разрушает организм на клеточном уровне. К такому выводу пришли ученые, которые провели эксперимент на мышах.
В ходе опыта выяснилось, что в результате распада этанола в ДНК образуются разрывы. Если человек злоупотребляет спиртным, его организм восстановить целостность клеток не может.
Врач-психиатр Александр Ковтун, прокомментировавший данное исследование в эфире НСН, отметил, что оно подтвердило факты, которые были известны медикам уже давно. Ковтун напомнил, что любой яд, которым является и этиловый спирт, угнетающе действует на клетки организма. Результатом этого могут стать тяжелые заболевания, в том числе онкологические.