Медики назвали самый эффективный способ похудения

Самым эффективным способом похудения является диета, основанная на ограничении употребления соли. К такому выводу пришли американские медики.

Помимо сжигания лишних килограммов, режим питания DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) способствует оздоровлению организма. Специалисты в ходе своих исследований выяснили, что у людей, соблюдающих DASH, стабилизируется давление и снижается холестерин. При этом пациенты не подвергаются стрессу, который является спутником многих других диет, отмечает «Российская газета».

Ранее был опубликован список фильмов ужасов, помогающих похудеть. Первое место в рейтинге заняла картина Стенли Кубрика «Сияние».