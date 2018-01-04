Ученые рассказали о рисках употребления колбасы и сосисок

Исследователи из Университета Глазго провели ряд экспериментов и сделали довольно неутешительные выводы. Оказывается, употребление в пищу колбасы и сосисок может быть действительно опасным.

Согласно некоторой информации, эти продукты способны привести к развитию злокачественных опухолей. Ученые проанализировали данные о 260 тыс. женщин, которые ежедневно употребляли колбасы и сосиски.

Выяснилось, что всего лишь 9 граммов вышеуказанных мясных "вкусностей" в день примерно на 15 процентов увеличивали вероятность возникновения рака молочной железы, передает European Journal of Cancer. Отметим, что это количество продуктов равно всего лишь двум сосискам или трем ломтикам бекона раз в семь дней.