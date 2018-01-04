Ученые узнали, на каких женщинах предпочитают жениться мужчины

Ученые из Аугсбургского университета в США провели нестандартное исследование и выяснили, каких женщин представители сильного пола считают самыми привлекательными. Результаты анализа удивили многих.

Выяснилось, что мужчинам блондинки кажутся более симпатичными и молодыми по сравнению с брюнетками или дамами с темно-русыми волосами.

Как уточняет Journal of Social Psychology, в рамках эксперимента 110 добровольцев оценивали привлекательность женщин по снимкам, сделанным со спины. Поразительно, но именно светловолосых представительниц прекрасного пола мужчины называли самыми привлекательными, правда отмечали, что они, вероятно, и более легкомысленные.

Интересно, однако, и то, что для брака и серьезных отношений, по их мнению, больше подходят темноволосые дамы.

Кроме того, длинные волосы также наводят мужчин на мысли о том, что женщина не годится для создания семьи.