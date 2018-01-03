Эксперты предсказали три масштабных космических взрыва

Эксперты рассчитали, когда и где произойдут масштабные взрывы в космическом пространстве, которые в значительной отразятся на других звёздных системах. По расчётам экспертов, ближайший взрыв отразится даже на Млечном пути.

Наиболее мощные космические взрывы появляются в результате соединения массивных черных дыр. Скопления звезд обязательным образом имеют в своем составе как минимум одну черную дыру.

Как считают специалисты, в галактике Око Саурона спустя миллион лет возможен довольно сильный взрыв, так как там были обнаружены две черные дыры. Данное событие может отразиться и на нашей галактике. У этого взрыва третье место в ТОПе, передает ToDay News Ufa.

Второй по мощности взрыв ожидается в квазаре PG 1302-102 из созвездия Девы. Поскольку он располагается на удалении в 3,5 миллиарда световых лет от Земли, вряд ли мы почувствуем всю мощь этого взрыва.

Первое место занял квазар J0045+41, располагающийся на расстоянии в 2,6 млрд световых лет от Земли, черные дыры которого находятся на рекордно малой дистанции друг от друга. По прогнозам ученых, они могут взорваться уже через три сотни лет.