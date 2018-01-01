Ученые считают, что люди переживут космический апокалипсис

Учёные из NASA рассказали, что будет происходить после космического апокалипсиса. По словам специалистов,человечество сможет пережить конец света. Люди получат возможность переселиться на другую планету. Ученые считают, что Земля погрузится во тьму из-за "космического шторма"

Астрофизики подсчитали приблизительную дату конца существования Солнечной системы, который может наступить спустя несколько млрд лет. К тому времени Солнце раскалится до предельных температур, что приведет к изменению границ зоны обитания. В нее войдет Марс, где люди смогут жить на протяжении 1,5 миллиардов лет, сообщает OAnews. Кроме того, обитаемыми могут стать спутники Сатурна. На данный момент оба тела покрыты ледяным образованием, однако если температура Солнца увеличится, то ситуация станет кардинально другой.

У людей также есть шанс переселиться на экзопланеты, вращающиеся вокруг красных карликов. Ученые считают, что условия, создавшиеся на этих планетах, останутся без изменений еще на протяжении следующих 15 триллионов лет. Впрочем, во время конца света людей могут убить многочисленные взрывы звезд, и тогда им не придется совершать тяжелый перелет на небесное тело, которое должно стать их новым домом.