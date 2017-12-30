Самый маленький в мире мобильный телефон изобрели британские специалисты
30 декабря 2017, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]
Британские специалисты провели ряд экспериментов и смогли создать уникальный гаджет. Согласно последней информации, экспертам удалось разработать самый маленький мобильный телефон в истории.
Выяснилось, что длина устройства составляет не более 46 миллиметров, а его вес достигает 13 граммов. Что касается ширины дисплея, то она равна 1,25 сантиметра. Толщина гаджета составляет 1,2 сантиметра, подчеркнул на днях портал Kickstarter.
Предполагается, что стоимость телефона будет составлять около 30 фунтов стерлингов (примерно 2300 рублей). Массовое производство еще не началось.