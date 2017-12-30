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Психологи помогают мужчинам и рассказывают, о чем женщины мечтают в Новый год

30 декабря 2017, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Психологи помогают мужчинам и рассказывают, о чем женщины мечтают в Новый год
фото: pixabay.com

Психологи решили в преддверии главного праздника помочь представителям сильного пола. Специалисты рассказали, о каких подарках на самом деле мечтают почти все женщины в Новогоднюю ночь.

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Выяснилось, что самыми желанными презентами для прекрасных дам являются шуба, ювелирные украшения, а также поездка за границу, передает Агентство городских новостей "Москва".

Подчеркивается, что женщины обычно радуются любым драгоценностям, не только невероятно дорогим. Кроме того, если бюджет не позволяет, мужчины могут подарить своим возлюбленным не путевку на море или в Европу, а просто несколько дней в доме отдыха с услугами SPA. Для тех, кто ограничен в средствах, также есть хорошая идея: украшение квартиры ароматическими свечами и приобретение качественного эфирного масла, чтобы устроить своей половинке SPA на дому.

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146 миллионов человек на планете могут страдать аллергией на занятия спортом

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Отец Фриске готов выкупить своего внука у Шепелева

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске готов выкупить своего внука. Он намерен отдать долю в ее загородном доме гражданском муж певицы, телеведущему Дмитрию Шепелеву за право видеться с внуком.

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Российские ученые уничтожили раковые клетки, заставив их постоянно голодать

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Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента Владимира Путина

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Роналду рассказал, чем займется после завершения спортивной карьеры

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Нетрезвый водитель протаранил толпу людей под Волгоградом

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В прямой эфир американской телепередачи вклинились три "тираннозавра"

В прямой эфир американской телепередачи внезапно вклинились нестандартные персонажи. Зрители были шокированы, заметив на экранах во время серьезного разговора ведущих дерущихся "тираннозавров".

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//В мире

Молния ударила в самолет, вылетевший из Грузии

Молния ударила в самолет, вылетевший из Грузии

Сегодня в самолет, вылетевший из Грузии в Грецию, попала молния. Согласно последней информации, речь идет о воздушном судне авиакомпании Wizz Air, которое выполняло рейс из Кутаиси в Салоники.

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Путин пообещал продолжать помогать Сирии

Путин пообещал продолжать помогать Сирии

Российский лидер Владимир Путин в ходе поздравления президента Сирии Башара Асада с Новым годом сделал важное заявление. Глава РФ пообещал и в дальнейшем помогать САР защищать государственный суверенитет.

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Полина Гагарина совершила неожиданный поступок в самолете

Полина Гагарина совершила неожиданный поступок в самолете

Знаменитая российская певица Полина Гагарина совершила неожиданный поступок на борту самолета. Пассажиры были крайне удивлены, увидев в салоне известную артистку и музыкантов ее коллектива.

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Психологи помогают мужчинам и рассказывают, о чем женщины мечтают в Новый год

Психологи помогают мужчинам и рассказывают, о чем женщины мечтают в Новый год

Психологи приняли решение в преддверии главного праздника помочь представителям сильного пола. Специалисты рассказали, о каких подарках на самом деле мечтают почти все женщины в Новогоднюю ночь.

//Общество

В крабовых палочках обнаружены бактерии, способные вырабатывать опасный яд

В крабовых палочках обнаружены бактерии, способные вырабатывать опасный яд

Перед Новогодними праздниками Роскачество провело экспертизу крабовых палочек. Из 30 производителей только два действительно используют в производстве крабовое мясо, остальные заменяют его крахмалом.

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Гузеева высказалась о заявлении девочки, попросившей закрыть "Давай поженимся"

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Президент РФ Владимир Путин не поздравил с Новым годом президентов Грузии и Украины. Российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2018 годом многих глав зарубежных государств.

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Ученые надеются, что в скором времени полноту можно будет победить одним уколом

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Галкин показал "шедевральное" фото жены и дочки

Максим Галкин частенько балует своих подписчиков, выкладывая в Instagram фотографии любимых жены и детей. Одно из фото Аллы Пугачевой с дочкой Лизой в комментариях назвали "шедевром".

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Пелагея: "С утра я лежу в постели и думаю о том, какой он герой"...

Пелагея пожаловалась Ивану Урганту, что она совсем не успевает готовить для своего мужа хоккеиста Ивана Телегина, зато с дочкой они сейчас усиленно готовятся к Новогодним торжествам.

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Молодой мужчина убит на корпоративе в Москве

Молодой мужчина убит на корпоративе в Москве

Молодой мужчина был убит на корпоративе в Москве. Тело 29-летнего мужчины с колото-резаными ранами обнаружено 29 декабря в одном из павильонов на ВДНХ, где проходила новогодняя вечеринка.

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Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил c Рождеством и наступающим новым 2018 годом глав зарубежных государств и правительств, в том числе Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

//Общество

Похитители попросили выкуп в криптовалюте

Похитители попросили выкуп в криптовалюте

Похитители освободили Павла Лернера - российского эксперта по блокчейну и криптовалютам. Они потребовали за заложника выкуп в размере одного миллион долларов в цифровой валюте.

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Россияне назвали человеком года в культуре Дмитрия Хворостовского

Россияне назвали человеком года в культуре Дмитрия Хворостовского

Россияне назвали человека года среди отечественных деятелей науки, культуры и искусства оперного певца Дмитрия Хворостовского. Опрос россиян проводил ФОМ. На третьем месте - сатирик Михаил Задорнов.

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В декабре россияне выпивают шампанского в три раза больше нормы

В декабре россияне выпивают шампанского в три раза больше нормы

По данным статистики, средний россиянин с января по ноябрь выпивает в среднем примерно бутылку игристого вина, но в дни новогодних праздников Россия все же отдает предпочтение шампанскому.

//Политика

Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для россиян

Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для россиян

Владимир Путин 29 декабря подписал Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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