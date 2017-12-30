Психологи помогают мужчинам и рассказывают, о чем женщины мечтают в Новый год

Психологи решили в преддверии главного праздника помочь представителям сильного пола. Специалисты рассказали, о каких подарках на самом деле мечтают почти все женщины в Новогоднюю ночь.

Выяснилось, что самыми желанными презентами для прекрасных дам являются шуба, ювелирные украшения, а также поездка за границу, передает Агентство городских новостей "Москва".

Подчеркивается, что женщины обычно радуются любым драгоценностям, не только невероятно дорогим. Кроме того, если бюджет не позволяет, мужчины могут подарить своим возлюбленным не путевку на море или в Европу, а просто несколько дней в доме отдыха с услугами SPA. Для тех, кто ограничен в средствах, также есть хорошая идея: украшение квартиры ароматическими свечами и приобретение качественного эфирного масла, чтобы устроить своей половинке SPA на дому.