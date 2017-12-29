Мощный взрыв в январе сотрясет космическое пространство

Астрономы предупреждают, что в январе 2018 года космическое пространство сотрясется от мощного взрыва. Согласно последней информации, уникальный "салют" совсем скоро произойдет в созвездии Лебедя.

Специалисты сейчас активно ведут наблюдения за микроскопическим пульсаром, который стремительно движется в сторону огромной звезды. Последняя является больше Солнца по массе примерно в 15 раз, а по яркости – в 10 раз, передает портал Anonsens.

В настоящий момент эта звезда со всех сторон окружена плазмой. Предполагается, что при пролете пульсара через это плазменное скопление возникнет невероятный выброс энергии, за которым последует взрыв. Этот импульс способен "убить" десятки небесных тел. Эксперты уверяют, что землянам опасность не угрожает, поскольку наша планета расположена слишком далеко от "места действия".