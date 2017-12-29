С 3 на 4 января москвичи станут свидетелями потрясающего природного явления

Жители и гости Москвы в новогодние праздники станут свидетелями красивого природного явления. Согласно последней информации, в ночь с 3 на 4 января можно будет наблюдать мощный звездопад.

Это событие происходит ежегодно в промежуток между 28 декабря и 12 января. Специалисты изучили все данные и заявили, что в 2018 году именно в ночь на 4 число начнется пик метеорного потока Квадрантиды. Предполагается, что до рассвета люди смогут увидеть до 120 метеоров в час, передает "Свободная пресса", ссылаясь на данные Агентства городских новостей "Москва".

Не исключено, однако, что видимость будет не слишком хорошая. Дело в том, что самый главный момент звездопада придется на новолуние.