Создан робот, который может исключить ошибки врачей

Специалисты из Швейцарии создали специального робота для врачей-хирургов. Именно это устройство сократит практически до минимума количество случаев врачебных ошибок при операциях на позвоночнике.

По данным статистики, в ходе проведения операций на позвоночнике, почти 15% случаев не приносят никакого результата. Дело в том, что зачастую хирурги не могут с точностью определить место, куда нужно вкручивать металлический винт, сообщает "Хайтек". Роботизированное устройство сможет просветить позвонок и выбрать идеальное место для установки. Хирургический робот действует с чрезвычайной точностью и справляется с задачей намного быстрее человека.