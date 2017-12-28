Грубость и неэмоциональность мужчин связана с особенностями структуры мозга

Сотрудники Университета Бат в Великобритании под руководством Кристины Стадлер провели крупномасштабное исследование и пришли к вполне ожидаемым выводам. Выяснилось, за черствость мальчиков отвечает их мозг.

Дети и подростки, для которых характерна грубость и неэмоциональность, менее активно реагируют на негативные стимулы. Они чаще предпочитают риск и демонстрируют меньше осторожности и страха.

Анализ анатомических различий головного мозга 189 участников исследования показал, что предрасположенность к безэмоциональности связана с бóльшим объемом серого вещества в области островковой доли — билатерального участка головного мозга, принимающего участие в обработке стимулов, отвечающих за отвращение и неодобрение. Такое явление характерно для мужского мозга, в то время как для женского, напротив, следует повышенная эмоциональность.

Теперь ученые хотят выяснить, что приводит к появлению проблем с психическим здоровьем у некоторых из этих детей с течением времени, в то время как у других они никогда не появляются.

Статья с результатами опубликована в журнале NeuroImage: Clinical.