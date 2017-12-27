В Хакасии нашли игрушки детей, живших 4,5 тысячи лет назад

Экспедиция Института истории материальной культуры РАН и Русского Географического общества при исследовании могильника Итколь II в Ширинском районе Хакасии нашла игрушки детей, живших более 4,5 тыс. лет назад.

Исследователи нашли голову куколки, выполненную из камня. Отмечается, что черты ее лица были тщательно проработаны. Также в могильнике лежала игрушка, сделанная из кости в виде лошади. Однако ее сохранность оказалась куда хуже куколки. Исследователи предполагают, что игрушки изготовлены из органических материалов вроде ткани, кожи и камня. Найденная часть куклы, вероятно, принадлежала обычному ребенку, так как никаких особых украшений на ней не было.

Археологи отнесли находки к Окуневской культуре. Современные антропологи считают, что представители этой культуры имеют наибольшее для всей Сибири родство с американскими индейцами.