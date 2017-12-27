Ученые открыли новый вид гигантского осьминога

Американские биологи выяснили, что к гигантским осьминогам Enteroctopus dofleini, которые обитают в серверных районах Тихого океана, до сих пор относили два совершенно разных вида моллюсков.

Сообщается, что одна из выделенных групп осьминогов, по мнению ученых, представляет собой абсолютно новый вид. Они имеют кожную перепонку по бокам туловища, кожные складки на их мантии отсутствуют. Известно, что новый вид осьминогов обитает в северной части Тихого океана, их вес составляет около 71 килограмма, а щупальца достигают трех метров. Они предпочитают более холодные и глубокие воды, поэтому реже попадались на глаза людям. Численность таких осьминогов остается под вопросом.