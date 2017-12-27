Москвичи станут свидетелями новогоднего Суперлуния

Жители и гости Москвы в Новый год смогут стать свидетелями интересного природного явления. С вечера 1 января до утра 2 января будущего года в небе при ясной погоде можно будет наблюдать Суперлуние.

В Московском планетарии отметили, что Суперлуна расположится над созвездием Ориона, в Близнецах. Подчеркивается, что 3 декабря подобное явление уже было зафиксировано, а 31 января 2018 года оно и вовсе совпадет с полным затмением спутника Земли, передает Агентство городских новостей "Москва".

Отметим, что когда Луна в фазе полнолуния проходит на минимальном расстоянии от Голубой планеты, оно получает название Суперлуние. И наоборот – когда Луна расположена на максимальном расстоянии от Земли, возникает Минилуние.