Ученые РАН в открытом письме попросили Путина спасти науку

Ученые и академики РАН направили открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину. Они рассказали главе государства о своем недовольстве процессом, а также методом и стилем реформ в академии наук.

Составители послания, под которым поставили свои подписи 400 человек, заявили, что в настоящий момент к научным организациям хотят применять правила обычных бюджетных учреждений, которые, очевидно, не будут эффективно работать. Ученые убеждены, что в ходе реформы не принимаются во внимание творческий и поисковый характер деятельности специалистов, передает сегодня издание "Коммерсантъ".

В письме подчеркивается, что научные работники не могут заранее планировать, сколько открытий сделают, а также какие статьи опубликуют в журналах в ближайшее время.