Ученые выявили связь между весом женщины и ее заработком

Американские ученые провели исследование и выяснили, что между весом женщины и ее заработком есть прямая связь. Ученые внимательно изучили данные о здоровье жителей США с 2011 по 2014 год.

Оказалось, что только 31 процент людей с высокой зарплатой страдает от лишнего веса, а вот среди малообеспеченных граждан данный показатель достигает 43 процентов, передает портал Dni24.com. Интересно, что сила влияния дохода на массу тела отличается у женщин и мужчин.

Эксперты вычислили, что сильнее всего к ожирению склонны мужчины, имеющие средний заработок – их выявлено около 38,5 процента. А вот у женщин данная цифра составила уже 43 процента. Кроме того, у представительниц прекрасного пола, живущих за чертой бедности, этот показатель и вовсе достигал 45,2 процента, что свидетельствует о более сильной зависимости набора лишнего веса от нехватки средств.