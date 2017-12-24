Создана программа, которая способна определять лживые показания в суде

В суде в ближайшем времени могут начать использовать компьютер, умеющий распознавать ложь. Американские специалисты уже создали особую систему с искусственным интеллектом, получившую название DARE.

Искусственный интеллект никак не может решить, какие акции стоит покупать

Тесты продемонстрировали, что примерно в 90 процентах компьютер способен точно сказать врет человек или нет. Как уточняет портал vistanews.ru, это нововведение сможет в будущем значительно облегчить судебные процессы и сделать приговоры более справедливыми.

Уточняется, что ложь можно выявить не только по физиологическим реакциям организма, но также и по выражению лица людей. Действие новой программы направлено именно на эту "слабость" – она способна заметить даже самые мимолетные движения мышц.