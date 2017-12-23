NASA показало кратер астероида в виде снеговика

На странице Национального управления по исследованию космического пространства в Twitter появился интересный снимок, сделанный межпланетной станцией Dawn еще в 2011 году.

По мере того, как астероиды прорываются сквозь пространство, происходят столкновения с другими объектами, которые оставляют после себя кратеры разной формы и размеров. Кратер, принявший формы снеговика, расположен на астероиде Веста, который был объектом исследования космического зонда, сообщает "Актуальные новости". Три круга отличаются по размеру так же, как у настоящих снеговиков: самый большой внизу и самый маленький сверху.