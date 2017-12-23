Косметическое средство 5000-летней давности обнаружено в Иерихоне

Археологи, работавшие в Иерихоне, обнаружили в ходе раскопок косметическое средство 5000-летней давности. Поразительную находку сделали специалисты совместной итальяно-палестинской экспедиции.

Выяснилось, что эксперты изучили поселения на холме Тель-Султан и в какой-то момент заметили перламутровые раковины с черной субстанцией. Как уточняет National Geographic, смесь состояла из оксида марганца, из которого производилась сурьма — особая черная краска, применявшаяся женщинами для акцентирования глаз и ресниц. Ученые полагают, что смогли обнаружить древнюю подводку для глаз.

Специалисты считают, что данное косметическое средство поставляли в Иерихон с Синайского полуострова. Вероятно, это подтверждает, что между Египтом и Палестиной в III веке до нашей эры были торговые связи.