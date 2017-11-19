Ученые NASA собрались повторить советские эксперименты на Венере

Сотрудники Лаборатории реактивного движения предложили послать к Венере высотный аэростат. С помощью него научно-исследовательский центр NASA планирует изучить сейсмическую активность на планете.

Ожидается, что аэростат будет доставлен на высоту 55 километров от поверхности небесного тела. В случае сейсмоактивности на Венере ударная волна распространится в плотной атмосфере, и ее смогут уловить чувствительные датчики, пишет space.com.

Авторы проекта не сомневаются в том, что он может быть реализован. Они напомнили, что аналогичные эксперименты осуществлялись на Венере в 1980-х годах советскими автоматическими станциями.