Медики обнаружили связь между храпом и ожирением

Между детским храпом и прогрессирующим ожирением существует связь. Такой вывод сделали специалисты, работающие в американских медицинских центрах.

Как пишет RealClearScience, ученые, обследовав более тысячи детей, выяснили, что избыточный вес тесно связан с синдромом обструктивного апноэ сна. Данное расстройство, которое в большинстве случаев сопровождается громким храпом, увеличивает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врачи дали рекомендации по борьбе с женским храпом. По мнению медиков, желающим избавиться от него представительницам слабого пола необходимо отказаться от алкоголя, сигарет и других вредных привычек.