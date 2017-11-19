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Медики обнаружили связь между храпом и ожирением

19 ноября 2017, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Медики обнаружили связь между храпом и ожирением
фото: pixabay.com

Между детским храпом и прогрессирующим ожирением существует связь. Такой вывод сделали специалисты, работающие в американских медицинских центрах.

Врачи рассказали, как избавиться от женского храпа

Врачи рассказали, как избавиться от женского храпа

Как пишет RealClearScience, ученые, обследовав более тысячи детей, выяснили, что избыточный вес тесно связан с синдромом обструктивного апноэ сна. Данное расстройство, которое в большинстве случаев сопровождается громким храпом, увеличивает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врачи дали рекомендации по борьбе с женским храпом. По мнению медиков, желающим избавиться от него представительницам слабого пола необходимо отказаться от алкоголя, сигарет и других вредных привычек.

 

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Российский корабль будет плыть во главе колонны на праздновании 50-летия АСЕАН

Сегодня стало известно, что российский корабль будет плыть во главе колонны в рамках парада в честь 50-летия АСЕАН. Суда Тихоокеанского флота РФ к настоящему моменту уже прибыли в Таиланд.

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Полицейский застрелил трех человек под Парижем

Полицейский застрелил трех человек под Парижем

Под Парижем сотрудник полиции в минувшую субботу застрелил трех человек. Согласно последней информации, резонансное происшествие случилось неподалеку от ратуши во французском городе Сарселе.

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Ученые NASA собрались повторить советские эксперименты на Венере

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В парке "Останкино" проложат лыжню длиной 5 километров

Грядущей зимой в парке "Останкино" проложат лыжню длиной около 5 километров. Согласно последней информации, любители зимних прогулок на лыжах смогут кататься до середины марта вдоль парковых аллей.

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В России не утихает обсуждение повышения цен на шампанское к Новому году

В России не утихает обсуждение повышения цен на шампанское к Новому году

Жители России не перестают обсуждать возможность повышения цен на шампанское к Новому году. Ранее сообщалось, что самые крупные производители данного напитка не планируют увеличивать стоимость.

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Конспирологи не уверены, что земляне переживут конец света 19 ноября

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Неизвестные украли из квартиры в Москве ювелирные украшения на 11 млн рублей

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Эрдоган засомневался в возможности доверять НАТО

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Итальянский астронавт снял с МКС падение метеорита в Атлантический океан

Итальянский астронавт снял с МКС падение метеорита в Атлантический океан

На YouTube появилось видео, на котором запечатлено паление метеорита в Атлантической океан. Данные кадры сделал итальянский астронавт Паоло Несполи, находящийся на борту Международной космической станции.

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Видео с танцующим Дворковичем развеселило соцсети

Видео с танцующим Дворковичем развеселило соцсети

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Супругу Порошенко уличили в краже денег детей-инвалидов

Жена президента Украины, возможно, причастна к отмыванию денег через благотворительные фонды, созданные для оказания помощи детям с ограниченными возможностями. Соответствующий материал появился в СМИ.

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Собчак выложила фотографию с сыном Платоном в его день рождения

Собчак выложила фотографию с сыном Платоном в его день рождения

Публикация изображения в Instagram спровоцировала дискуссию в комментариях под снимком. Часть пользователей обвинила людей, поспешивших поздравить Ксению Собчак с радостным событием, в отсутствии ума.

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По словам женщины, с которой побеседовали СМИ, представители запрещенной в РФ организации «Правый сектор» ворвались в учреждение культуры спустя сорок минут после начала выступления российского актера.

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