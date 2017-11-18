NASA показало на видео таяние ледников и гибель жизни в океане

Американское космическое агентство NASA опубликовало видео, демонстрирующее, как за последние двадцать лет изменился климат на Земле. Пятиминутная запись появилась на канале организации на сайте YouTube.

При монтаже ролика использовались снимки, сделанные из космоса. Эти изображения дают представление об эволюции климата на планете. В частности, на кадрах отчетливо видно, что размер ледников за два десятилетия значительно сократился. Кроме того, в Мировом океане появилось много «биологических пустот» — мест, где почти не осталось живых существ.

Ранее в субботу сообщалось, что конспирологи обвинили NASA в фальсификации данных о лунной программе США.