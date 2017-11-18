СМИ узнали о планах России начать добычу полезных ископаемых на Луне

Россия намерена заняться добычей полезных ископаемых на Луне. Об этом узнали британские СМИ.

В материале, появившемся в газете Daily Express, говорится о том, что через несколько лет к спутнику Земли отправится российская автоматическая станция. Согласно данным издания, аппарат прилунится в кратере Богуславский и «начнет бурить». Автор статьи отмечает, что, осуществив колонизацию небесного тела, РФ веовь станет космической сверхдержавой.

Ранее сообщалось о планах Москвы построить станцию на Луне к 2050 году. Такие сроки в разговоре с журналистами обозначили представители ракетно-космической корпорации «Энергия».