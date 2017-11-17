Ученые всерьез обеспокоены, поскольку нашу планету активно "атакуют" таинственные потоки антиматерии.

Согласно последней информации, данное явление, вероятно, имеет крайне экзотическое происхождение. Ученый из университета Мэрилэнда в США Джордан Гудмэн заявил, что в настоящий момент речи о том, что эти потоки порождены темной материей, не идет.

Как отмечается в научном журнале Science, еще в 2008 году детектор антиматерии PAMELA нашел в околоземном пространстве большое количество позитронов высоких энергий, что навело специалистов на мысли, что нечто "бомбардирует" нашу планету. Позже эти данные были подтверждены при помощи детектора AMS-02, который был отправлен на МКС в 2011 году.