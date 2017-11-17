Ученые заявили, что собаки продлевают своим хозяевам жизнь

Ученые проанализировали данные владельцев собак и тех людей, которые не имеют дома питомцев, и сделали неожиданное заявление.

Оказалось, что собака в большинстве случаев продлевает жизнь своего хозяина – в среднем на несколько месяцев. Как уточняется в статье, опубликованной в издании Scientific Reports, общение с "лучшим другом человека" способно снизить риск смерти примерно на 33 процента.

Кроме того, владельцы собак на 11 процентов реже имеют заболевания сосудов и сердца, отмечает специалист университета Упсалы в Швеции Мвенья Мубанга. Исследования данного феномена продолжаются.