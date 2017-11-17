Илон Маск представил уникальный грузовик на электротяге

Компания знаменитого во всем мире предпринимателя Илона Маска Tesla Inc. представила уникальный грузовик на электротяге.

Транспортное средство, похожее на серебристый автобус класса люкс получило название Tesla Semi. Маск в ходе презентации, которая проходила в онлайн-режиме, заявил, что грузовая машина подобного типа поможет освободить экономику от необходимости использования ископаемого топлива, передает РИА "Новости".

Данный грузовик способен выдерживать поездки до 800 километров. Если внутри нет груза, то машина может достигать скорости 100 километров в час всего лишь за пять секунд. Предполагается, что серийное производство Tesla Semi начнется в 2019 году.