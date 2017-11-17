Ученые выяснили, что курение электронных сигарет деформирует лицо

Ученые из США провели исследование насчет курения электронных сигарет и пришли к неутешительным выводам. Оказалось, что эта вредная привычка у беременной женщины может вызвать деформацию лица у ребенка.

Ученые из Университета Содружества Виргинии опубликовали материал в издании Medical Xpress, где уточняется, что эксперименты проводились на эмбрионах лягушек, которые по развитию похожи на человеческие.

Оказалось, что у 75 процентов зародышей лягушек, помещенных в физраствор с разбавленными в нем никотином, пропиленом, растительным глицерином, гликолем и ароматизаторами, возникали дефекты морды. Более того, у них был зафиксирован слишком маленький размер лица. Интересно, что подобные изменения возникали даже при отсутствии в смеси никотина.